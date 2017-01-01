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Холодный и без осадков вечер в центре столицы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22.11 23:03
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Холодный и без осадков вечер в центре Москвы, периодически дует холодный, порывистый ветер. Дорожная ситуация спокойная.

  • 22
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