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У стадиона "Локомотив" появится выдвижная крыша

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22.11 23:08
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Стадион “Локомотив” в Черкизове планируют оборудовать крытыми фасадами и закрывающейся крышей, которые позволят поддерживать комфортную для зрителей температуру круглый год. Планы модернизации стадиона обсудили на совете директоров футбольного клуба и заложили работы в бюджет на 2018 год. Проект модернизации стадиона сейчас дорабатывается, а руководство “Локомотива” ищет подрядчика, который смог бы воплотить эти замыслы в жизнь.

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