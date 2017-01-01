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Нападение на водителя скорой помощи в подмосковной Балашихе

Автор:
votit150
Дата публикации:
22.11 23:40
  • 15
  • 1

Нападение на водителя скорой помощи в на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе.

  • 15
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    22.11 23:44
    Уважаемый автор, напишите пожалуйста, кем и когда сняты эти кадры? Спасибо.
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