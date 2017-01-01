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Рекламный «бунт» в Московском метрополитене

Автор:
Sargo
Дата публикации:
01:48
  • 14
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Изобилие рекламных объявлений в метрополитене Москвы возмутило москвичей.

  • 14
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