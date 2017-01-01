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На ВДНХ идёт заливка катка и подготовка его к запуску

Автор:
Sargo
Дата публикации:
01:58
  • 17
  • 0

На ВДНХ идёт заливка катка и подготовка его к запуску.

  • 17
  • 0

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