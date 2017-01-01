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В Тбилиси в ходе контртеррористической операции ликвидировали террориста (ВИДЕО)

Автор:
poet17
Дата публикации:
08:08
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22-часовая специальная операция была завершена - звук стрельбы и взрывов были слышны в течение всего дня

Специальная операция продолжалась 22 часа на проспекте Габриэля Салоси. Двусторонняя перестрелка и мощные взрывы часто слышались в течение дня между жилыми зданиями.

До окончания операции войска спецназа штурмовали дом, где несколько человек обвиняли в терроризме. Специальным силам пришлось использовать бронемашины для нейтрализации преступной группы.

Пока проводилась специальная операция против террористов в здании на улице Габриэль Салоси, правоохранительные органы эвакуировали население из того же здания. Местные жители утверждали, что ни один из сотрудников правоохранительных органов не предупреждал их заранее о предстоящей спецоперации, и звук мощных взрывов и перестрелок в их собственных квартирах был неожиданным для всех.

Во время спецоперации погиб один спецназовец. Во время двусторонней тяжелой стрельбы были ранены 4 сотрудника правоохранительных органов.

В спецоперации участвовало несколько десятков спецназовцев и полицейских. Представители спецслужб остаются в самых горячих местах столицы.

Последний бронетранспортер покинул самую горячую точку столицы в 18:00.

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