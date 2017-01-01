В Тбилиси в ходе контртеррористической операции ликвидировали террориста (ВИДЕО)
- Автор:
- poet17
- Дата публикации:
- 08:08
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Специальная операция продолжалась 22 часа на проспекте Габриэля Салоси. Двусторонняя перестрелка и мощные взрывы часто слышались в течение дня между жилыми зданиями.
До окончания операции войска спецназа штурмовали дом, где несколько человек обвиняли в терроризме. Специальным силам пришлось использовать бронемашины для нейтрализации преступной группы.
Пока проводилась специальная операция против террористов в здании на улице Габриэль Салоси, правоохранительные органы эвакуировали население из того же здания. Местные жители утверждали, что ни один из сотрудников правоохранительных органов не предупреждал их заранее о предстоящей спецоперации, и звук мощных взрывов и перестрелок в их собственных квартирах был неожиданным для всех.
Во время спецоперации погиб один спецназовец. Во время двусторонней тяжелой стрельбы были ранены 4 сотрудника правоохранительных органов.
В спецоперации участвовало несколько десятков спецназовцев и полицейских. Представители спецслужб остаются в самых горячих местах столицы.
Последний бронетранспортер покинул самую горячую точку столицы в 18:00.
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