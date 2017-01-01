"Перечитавшая" кошка попала на видео в Ишиме
- Автор:
- AlexAlex
- Дата публикации:
- 12:42
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Мобильный репортёр из Тюменской области прислал видео, на котором запечатлел свою питомицу - кошку. Которая сидела рядом с открытой книгой и долгим, немигающим и несколько озадаченным взглядом смотрела вокруг. На голоса хозяев - не обращала практически никакого внимания.
"Наша кошка перечитала," - комментирует видео мобильный репортёр. "Осилила "Войну и мир" Толстого, наверное," - добавляют пользователи, посмотревшие ролик с кошкой. Впрочем, какая именно литература ввела животное в лёгкий ступор - не уточняется.
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