"Перечитавшая" кошка попала на видео в Ишиме

Автор: AlexAlex Дата публикации: 12:42

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50 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197292

Конкуренцию упоротому лису может составить героиня этого ролика из Ишима.Мобильный репортёр из Тюменской области прислал видео, на котором запечатлел свою питомицу - кошку. Которая сидела рядом с открытой книгой и долгим, немигающим и несколько озадаченным взглядом смотрела вокруг. На голоса хозяев - не обращала практически никакого внимания."Наша кошка перечитала," - комментирует видео мобильный репортёр. "Осилила "Войну и мир" Толстого, наверное," - добавляют пользователи, посмотревшие ролик с кошкой. Впрочем, какая именно литература ввела животное в лёгкий ступор - не уточняется.