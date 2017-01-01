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Главная  /  Репортажи  /  "Перечитавшая" кошка попала на видео в Ишиме

"Перечитавшая" кошка попала на видео в Ишиме

Автор:
AlexAlex
Дата публикации:
12:42
  • 50
  • 2

Конкуренцию упоротому лису может составить героиня этого ролика из Ишима.

Мобильный репортёр из Тюменской области прислал видео, на котором запечатлел свою питомицу - кошку. Которая сидела рядом с открытой книгой и долгим, немигающим и несколько озадаченным взглядом смотрела вокруг. На голоса хозяев - не обращала практически никакого внимания.

"Наша кошка перечитала," - комментирует видео мобильный репортёр. "Осилила "Войну и мир" Толстого, наверное," - добавляют пользователи, посмотревшие ролик с кошкой. Впрочем, какая именно литература ввела животное в лёгкий ступор - не уточняется.

  • 50
  • 2

Комментарии (2)

  • AlexAlex
    13:42
    Это учебник по литературе второго класса)
  • Kalliopa
    13:49
    ;)))) Недаром говорят, что учебная программа в школе нынче сложная стала!!!))))
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