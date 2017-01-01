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Снег с дождём идут утром в Сочи

Автор:
Shomer
Дата публикации:
07:59
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Всю ночь шел дождь и дул сильный ветер. А к утру пошел липкий снег. На улице холодно: около двух градусов выше нуля.

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