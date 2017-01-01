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Главная  /  Репортажи  /  Одна из пяти финальных площадок под реновацию в Кузьминках

Одна из пяти финальных площадок под реновацию в Кузьминках

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:34
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В Москве накануне были определены пять финальных эксперементальных площадок реновации. В их числе район Кузьминки, кварталы 115, 116 и 121.

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