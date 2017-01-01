Одна из пяти финальных площадок под реновацию в Кузьминках

Автор: denis947 Дата публикации: 10:34

5

5 0

В Москве накануне были определены пять финальных эксперементальных площадок реновации. В их числе район Кузьминки, кварталы 115, 116 и 121.