Китайский рабочий на экскаваторе столкнул грузовик в реку - в отместку начальнику (ВИДЕО)
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:12
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Сообщается, что началось всё с препирательств машиниста экскаватора с начальством - на одной из строек. Ну а закончилось - весьма изощрённой местью. Взбешённый рабочий - подогнал свой спецтранспорт к обрыву. И с помощью ковша столкнул туда гружёный песком самосвал. Затем - отправил вдогонку ещё и два легковых автомобиля. А напоследок, похоже, был готов взять на таран ещё и столпившихся неподалёку зевак. Последнее, впрочем, не удалось.
Люди - бросились наутёк и под гусеницы не попали. Ну а сам герой ролика - едва ли останется без наказания.
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