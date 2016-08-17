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Главная  /  Репортажи  /  Китайский рабочий на экскаваторе столкнул грузовик в реку - в отместку начальнику (ВИДЕО)

Китайский рабочий на экскаваторе столкнул грузовик в реку - в отместку начальнику (ВИДЕО)

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:12
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Трудовой конфликт с неожиданными последствиями запечатлел на видео мобильный репортёр в Китае.

Сообщается, что началось всё с препирательств машиниста экскаватора с начальством - на одной из строек. Ну а закончилось - весьма изощрённой местью. Взбешённый рабочий - подогнал свой спецтранспорт к обрыву. И с помощью ковша столкнул туда гружёный песком самосвал. Затем - отправил вдогонку ещё и два легковых автомобиля. А напоследок, похоже, был готов взять на таран ещё и столпившихся неподалёку зевак. Последнее, впрочем, не удалось.

Люди - бросились наутёк и под гусеницы не попали. Ну а сам герой ролика - едва ли останется без наказания.
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