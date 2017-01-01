В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Легкий морозец, низкая облачность и временами мелкий снежок в Москве

Легкий морозец, низкая облачность и временами мелкий снежок в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:22
  • 15
  • 0

Легкий морозец, низкая облачность и временами мелкий снежок в Москве.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
14:08 | Uwis
Манежную площадь украсит сказочный лес из 500 елей и сосен
23 0
13:44 | Гринфельд Павел
Морозный день в Москве