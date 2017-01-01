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Загадочную зелёную вспышку увидели в небе над Японией

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:30
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В японском сегменте Интернета - тысячи просмотров у этих кадров загадочного природного явления. Которое на этой неделе - зафиксировали как камеры наблюдения, так и смартфоны местных жителей.

В ночном небе сразу над несколькими регионами страны - можно было наблюдать светящийся зеленоватым цветом шар. Любители мистики сразу решили, что это - НЛО. Другие - пишут об испытании какого-нибудь секретного оружия.

Ну а учёные успокаивают и тех, и других. Сообщается, что вероятнее всего, речь - об осколке астероида. Причём совсем небольшом. Поверхности земли - или воды - он не достиг. Как обычно бывает в таких случаях, - просто красиво сгорел в атмосфере.
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