Загадочную зелёную вспышку увидели в небе над Японией
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:30
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В ночном небе сразу над несколькими регионами страны - можно было наблюдать светящийся зеленоватым цветом шар. Любители мистики сразу решили, что это - НЛО. Другие - пишут об испытании какого-нибудь секретного оружия.
Ну а учёные успокаивают и тех, и других. Сообщается, что вероятнее всего, речь - об осколке астероида. Причём совсем небольшом. Поверхности земли - или воды - он не достиг. Как обычно бывает в таких случаях, - просто красиво сгорел в атмосфере.
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