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Главная  /  Репортажи  /  В Красноярске иномарка протаранила автобусную остановку

В Красноярске иномарка протаранила автобусную остановку

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:33
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Кадры ДТП в Красноярске, последствия которого могли бы быть просто ужасными.

Иномарку занесло, и она влетела в остановку, где стояло больше десятка человек. Большинство из них успели отскочить в стороны. А вот двое все-таки пострадали. Возможно, серьезной трагедии удалось избежать, поскольку машина врезалась в одну из опор остановки, и это погасило удар.

Сообщается, что за рулем находился 20-летний водитель, он был трезв. А вот опыта, очевидно, не хватило, пишут пользователи.
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