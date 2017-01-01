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Сброс строительного мусора в водоем в Калуге

Автор:
Алексей
Дата публикации:
16:48
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В городе Калуга, ул. Верховая, д. 54, собственник жилья Колков Алексей Николаевич, так рабочие назвали своего нанимателя, после окончания строительных работ, собирает строительный мусор (кирпич, битый камень и прочие строительные материалы) и сваливает его в деревенский пруд. Это пруд является приподоохранным объектом, который два года назад я и ещё один активист из деревни полностью вычистили от грязи, иловых отложений и мусора. Но это не останавливает господина Колкова, проживающего по указанному адресу, он решил сэкономить на утилизации мусора и сваливает его в пруд.

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