В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Трамваи маршрутов 6 и 27 останстили валидаторами, принимиющими к оплате банковские карты

Трамваи маршрутов 6 и 27 останстили валидаторами, принимиющими к оплате банковские карты

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:54
  • 9
  • 0

"Мосгортранс" оснастил два первых трамвайных маршрута валидаторами, в которых можно будет оплатить проезд бесконтактной банковской картой и у пассажиров появилась возможность оплачивать проезд с помощью смартфонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Проект реализует ГУП «Мосгортранс» совместно с банком ВТБ. На трамвайных маршрутах 6 и 27 установлены валидаторы нового типа. Трамваи данных маршрутов работают на севере и северо-западе Москвы.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
15:56 | Разведчик
Один человек пострадал в ДТП на Киевском шоссе