Трамваи маршрутов 6 и 27 останстили валидаторами, принимиющими к оплате банковские карты

Автор: denis947 Дата публикации: 15:54

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"Мосгортранс" оснастил два первых трамвайных маршрута валидаторами, в которых можно будет оплатить проезд бесконтактной банковской картой и у пассажиров появилась возможность оплачивать проезд с помощью смартфонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Проект реализует ГУП «Мосгортранс» совместно с банком ВТБ. На трамвайных маршрутах 6 и 27 установлены валидаторы нового типа. Трамваи данных маршрутов работают на севере и северо-западе Москвы.