Один человек пострадал в ДТП на Киевском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 15:56

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На Киевском шоссе в районе поселения Первомайское на 38 ам трассы столкнулись "Хонда", "Форд" и рейсовый автобус "ЛиАЗ", маршрута номер 1002. Автобус двигался по Киевскому шоссе в сторону Москвы. На 38 километре трассы у автобуса возникла техническая неисправность. Водитель остановился, высадил пассажиров, обозначил аварийный автобус на проезжей части и вызвал техническую помощь. "Форд Транзит" техпомощи прибыл для устранения неисправности и остановился позади автобуса. Механик и водитель автобуса принялись устранять поломку. Через несколько минут в заднюю часть "Форда" на большой скорости врезалась "Хонда". От удара "Форд" проехал вперед и врезался в моторный отсек автобуса. К счастью, в момент ДТП водитель автобуса и механик находились в салоне автобуса и не пострадали. Водитель "Хонды" отделался ушибами. На место ДТП выехали автоинспекторы. Движение в сторону Москвы серьезно затруднено.