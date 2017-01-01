Грузовик застрял на заснеженной дороге в Воронеже

Автор: facebook1135133486563773 Дата публикации: 16:55

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Грузовик застрял на заснеженной дороге в Воронеже. На помощь подоспели два погрузчика, которые вытягивали грузовик.