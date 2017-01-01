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Грузовик застрял на заснеженной дороге в Воронеже

Автор:
facebook1135133486563773
Дата публикации:
16:55
  • 14
  • 0

Грузовик застрял на заснеженной дороге в Воронеже. На помощь подоспели два погрузчика, которые вытягивали грузовик.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

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