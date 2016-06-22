Две иномарки столкнулись на Рубцовской набережной

Автор: tim777 Дата публикации: 19:06

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В центре Москвы на пересечении Рубцовской набережной и Госпитального переулка произошло ДТП. Столкнулись а/м "БМВ Х5" и минивен "Тойота". Водитель "Тойоты" выезжал на перекрёсток с Рубцовской набережной и стал совершать левый поворот на Госпитальный мост. В этот момент в соседнем ряду прямо, двигалась девушка, управлявшая а/м "БМВ". Не успев затормозить, автомобили столкнулись бортами по касательной, остановившись посреди перекрёстка. Из участников ДТП никто не пострадал, автомобили существенных повреждений также не получили. Тем не менее участники аварии остались ждать прибытия инспектора ГИБДД. Движение транспорта из-за аварии оказалось частично затруднено.