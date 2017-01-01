В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Светодиодные бокалы украшают фонари на Тверской улицы

Светодиодные бокалы украшают фонари на Тверской улицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:06
  • 11
  • 0

На Тверской улицы в преддверии зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество 2018" фонари украсили светодиодной композицией "бокалы с шампанским".

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
19:45 | Artem_077
В центре Москвы морозно, но без осадков
23 0
13:44 | Uwis
Монтаж новогодних конструкций начался на Манежной площади
51 2
01.11 14:06 | Sargo
Тверскую улицу в Москве озеленили высадив плодовые деревья
25 0
22.11 20:00 | LaimeLaim
Светодиодная подсветка фасада здания на Гоголевском бульваре