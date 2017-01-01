Светодиодные бокалы украшают фонари на Тверской улицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:06

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На Тверской улицы в преддверии зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество 2018" фонари украсили светодиодной композицией "бокалы с шампанским".