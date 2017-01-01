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В центре Москвы морозно, но без осадков

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:45
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В центре столицы морозно, но сухо, без осадков. Погода вполне комфортная для начала зимы. Главное хорошо одеться и можно недолго гулять по улице.

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