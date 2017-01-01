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В столичном районе Отрадное идёт снег

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:15
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Вечером на северо-востоке столицы пошёл снег. Он то начинается, то заканчивается. Температура воздуха держится в районе -5 градусов.

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