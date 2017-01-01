Стереокаток открылся в парке им. Горького

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 21:14

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Парк им. Горького открыл стереокаток в центре Москвы. Посетителей на каток пришло очень много. Для гостей играют треки британской группы Maribou State feat. Holly Walker, которая впервые выступит в России. Каждый год команда Парка Горького разрабатывает новую концепцию оформления катка. В этом году основной темой стал стерео. Оптические иллюзии и световые инсталляции создали ощущение иной реальности: многомерной, наполненной звуком и светом. Площадь катка в этом году составила 19 тысяч кв.м.