Непродуманное благоустройство в городе Коврове Владимирской области

Автор: Дмитрий Дата публикации: 00:14

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8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197337

Как и во всей остальной европейской части России, в Ковров таки пришла зима внезапно. А с ней гололед.О том, что к ней, как всегда оказались не готовы, разговор отдельный. А вот о том, что точечное "повышение комфортности городской среды" приводит к повышению общего дискомфорта горожан, посмотрим сегодня. Поставили заборчик, вдоль которого пешеходы должны ходить, однако, сделали его низким и в гололед люди боятся упасть и разбить об него голову. Бордюр, обозначающий ограничение тротуара является подлым препятствием и не только для колясочников.Владимирская область, г. Ковров, ул. Волг-Донская