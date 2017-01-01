Непродуманное благоустройство в городе Коврове Владимирской области
- Автор:
- Дмитрий
- Дата публикации:
- 00:14
-
- 8
О том, что к ней, как всегда оказались не готовы, разговор отдельный. А вот о том, что точечное "повышение комфортности городской среды" приводит к повышению общего дискомфорта горожан, посмотрим сегодня. Поставили заборчик, вдоль которого пешеходы должны ходить, однако, сделали его низким и в гололед люди боятся упасть и разбить об него голову. Бордюр, обозначающий ограничение тротуара является подлым препятствием и не только для колясочников.
Владимирская область, г. Ковров, ул. Волг-Донская
- 8
Комментарии (0)