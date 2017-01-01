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Непродуманное благоустройство в городе Коврове Владимирской области

Автор:
Дмитрий
Дата публикации:
00:14
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Как и во всей остальной европейской части России, в Ковров таки пришла зима внезапно. А с ней гололед.
О том, что к ней, как всегда оказались не готовы, разговор отдельный. А вот о том, что точечное "повышение комфортности городской среды" приводит к повышению общего дискомфорта горожан, посмотрим сегодня. Поставили заборчик, вдоль которого пешеходы должны ходить, однако, сделали его низким и в гололед люди боятся упасть и разбить об него голову. Бордюр, обозначающий ограничение тротуара является подлым препятствием и не только для колясочников.

Владимирская область, г. Ковров, ул. Волг-Донская

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