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Температура воздуха в столице резко понизилась

Автор:
Sargo
Дата публикации:
22:42
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Температура воздуха в столице резко понизилась.

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