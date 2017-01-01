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Салют в честь открытия стерекатка в парке Горького с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:38
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В парке Горького в честь открытия стереокатка в 22:15 прогремел красочный салют.

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