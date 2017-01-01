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В тропиках "Аптекарского огорода" зацвела мадагаскарская Рождественская орхидея

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23.11 23:34
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Оригинальную орхидею Ангрекум полуторафутовый (Angraecum sesquipedale) с насыщенным пряным ночным ароматом можно увидеть с 23 ноября в Пальмовой оранжерее​. Другие названия растения — Звезда Дарвина, Рождественская орхидея, Вифлеемская звезда, Король Ангрекумов. Родина — Мадагаскар. Эта орхидея примечательна очень длинным шпорцем-нектарником (до 43 см), а также связью с Чарльзом Дарвином и его Теорией эволюции. В природе эта орхидея цветёт с июня до сентября, в культуре — в декабре-январе (отсюда название "Рождественская орхидея"). Цветок похож по форме на звезду и на комету. Он ярко-белого цвета, с блестящей, словно восковой, поверхностью, которая отражает в темноте даже самое минимальное количества света — например, света луны. В результате, кажется, что в темноте цветки Ангрекума светятся. Эта "хитрость" нужна растению для того, чтобы ночные опылители, от которых оно зависит, легче находили свежие цветки в практически полной темноте. По мере увядания цветок желтеет, затем становится оранжевым, в конце — бурым. В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата.

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