В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Украшенный гирляндами сквер в центре столицы

Украшенный гирляндами сквер в центре столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
23.11 23:35
  • 21
  • 0

Докация: Москва, ЦАО, 3-й Сыромятнический переулок. Украшенный новогодними гирляндами сквер в центре столицы.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
00:34 | denis947
Выход из вестибюля станции метро «Полежаевская» на нечетную сторону Хорошевского шоссе закроется с 24 ноября
14 0
23.11 22:41 | Uwis
Новогоднее оформление "Москвариума"