Монтаж световых инсталляций в парке Сокольники

Автор: tim777 Дата публикации: 23.11 23:47

15

15 0

Столица постепенно приобретает предновогоднее настроение. В столичных парках и скверах устанавливаются световые инсталляции, новогодние ёлки, гирлянды и украшения. Так, в парке Сокольники на аллее у главного входа перед посетителями открывается разноцветное небо, устроенное из гирлянд и световых инсталляций. Здесь неподалеку ведутся работы по монтажу гирлянд выполненных в теплых тонах, которые украсили жаровню. На круге вокруг фонтанной площади над аллее протянуты мерцающие огни, некоторые деревья также красиво украшены и в вечерние часы создают предпраздничную атмосферу и посетителей парка.