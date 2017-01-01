В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Монтаж световых инсталляций в парке Сокольники

Монтаж световых инсталляций в парке Сокольники

Автор:
tim777
Дата публикации:
23.11 23:47
  • 15
  • 0

Столица постепенно приобретает предновогоднее настроение. В столичных парках и скверах устанавливаются световые инсталляции, новогодние ёлки, гирлянды и украшения. Так, в парке Сокольники на аллее у главного входа перед посетителями открывается разноцветное небо, устроенное из гирлянд и световых инсталляций. Здесь неподалеку ведутся работы по монтажу гирлянд выполненных в теплых тонах, которые украсили жаровню. На круге вокруг фонтанной площади над аллее протянуты мерцающие огни, некоторые деревья также красиво украшены и в вечерние часы создают предпраздничную атмосферу и посетителей парка.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
00:34 | denis947
Выход из вестибюля станции метро «Полежаевская» на нечетную сторону Хорошевского шоссе закроется с 24 ноября
33 0
22.11 23:08 | Uwis
У стадиона "Локомотив" появится выдвижная крыша
24 0
23.11 13:44 | Uwis
Монтаж новогодних конструкций начался на Манежной площади
34 0
05.10 00:28 | Uwis
Красочные световые инсталляции на фасадах домов-книжек на Новом Арбате