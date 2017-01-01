Центральную арт-инсталляцию смонтировали на Главном катке страны на ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 23.11 23:57

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Центральную арт-инсталляцию с гигантскими светящимися фигурами спортсменов смонтировали на Главном катке страны на ВДНХ.