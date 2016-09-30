Выход из вестибюля станции метро «Полежаевская» на нечетную сторону Хорошевского шоссе закроется с 24 ноября

Автор: denis947 Дата публикации: 00:34

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Выход вестибюля станции метро «Полежаевская» на нечетную сторону Хорошевского шоссе закроется с 24 ноября. С 24 ноября будет закрыт один из выходов западного вестибюля станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии. В связи с проведением работ по реконструкции западного вестибюля станции «Полежаевская» и подуличного пешеходного перехода, прилегающего к станции, для передвижения пассажиров будет закрыт один из выходов, ведущий на нечетную сторону Хорошевского шоссе. Для выхода в город пассажиры смогут воспользоваться выходом, расположенным справа, ведущим на ул. Куусенина и четную сторону Хорошевского шоссе», - говорится в сообщении Единого транспортного комплекса Москвы.