Транспортный коллапс возник у стен "Спецавтохозяйства" в Томске

Автор: Аноним Дата публикации: 10:10

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197359

Жители Томска возмущены дорожной обстановкой у стен "Спецавтохозяйства". С завидной регулярностью там образуется затор.По словам мобильного репортёра, каждый вторник и четверг к "Спецавтохозяйству" просто невозможно подъехать. При том, что эта служба обеспечивает сбор и вывоз различных отходов из жилых домов, медицинских, образовательных, государственных учреждений и так далее.Причина дорожной проблемы. как сообщает автор видео, кроется в отсутствии нормальной парковки у стен соседнего здания - Федеральной службы судебных приставов. Не только сотрудникам, но и посетителям, можно сказать, негде парковаться. А в приёмные дни, когда клиентов особенно много, на дороге случается настоящий коллапс. По примеру того, который запечатлел на видео мобильный репортёр.