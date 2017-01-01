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Транспортный коллапс возник у стен "Спецавтохозяйства" в Томске

Автор:
Аноним
Дата публикации:
10:10
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Жители Томска возмущены дорожной обстановкой у стен "Спецавтохозяйства". С завидной регулярностью там образуется затор.

По словам мобильного репортёра, каждый вторник и четверг к "Спецавтохозяйству" просто невозможно подъехать. При том, что эта служба обеспечивает сбор и вывоз различных отходов из жилых домов, медицинских, образовательных, государственных учреждений и так далее.

Причина дорожной проблемы. как сообщает автор видео, кроется в отсутствии нормальной парковки у стен соседнего здания - Федеральной службы судебных приставов. Не только сотрудникам, но и посетителям, можно сказать, негде парковаться. А в приёмные дни, когда клиентов особенно много, на дороге случается настоящий коллапс. По примеру того, который запечатлел на видео мобильный репортёр.


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