Транспортный коллапс возник у стен "Спецавтохозяйства" в Томске
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 10:10
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По словам мобильного репортёра, каждый вторник и четверг к "Спецавтохозяйству" просто невозможно подъехать. При том, что эта служба обеспечивает сбор и вывоз различных отходов из жилых домов, медицинских, образовательных, государственных учреждений и так далее.
Причина дорожной проблемы. как сообщает автор видео, кроется в отсутствии нормальной парковки у стен соседнего здания - Федеральной службы судебных приставов. Не только сотрудникам, но и посетителям, можно сказать, негде парковаться. А в приёмные дни, когда клиентов особенно много, на дороге случается настоящий коллапс. По примеру того, который запечатлел на видео мобильный репортёр.
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