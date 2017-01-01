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Главная  /  Репортажи  /  В посёлке Карымское люди несколько лет живут без электричества

В посёлке Карымское люди несколько лет живут без электричества

Автор:
Иван Краснов
Дата публикации:
10:13
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В нашем поселке есть микрорайон Северный. Он быстро расширяется, так как люди с аукциона берут себе там участки и строят дома. Много молодых семей с маленькими детьми. Но вот электричество подводить людям не собираются, некоторые вот уже на протяжении нескольких лет живут без света. Хотя линии электропередач проходят очень близко. Я и сам с этого года живу там со своей семьёй. У нас родился в октябре ребёнок. И очень туго приходится нам без света. Сын часто просыпается ночью. Сами знаете, как это - с маленькими детьми. И представьте картину, как мама сначала ищет фонарик или зажигает свечу, а потом в полумраке бежит к плачущему ребёнку. Очень проблематично с хранением еды, ведь холодильника нет. И мы не одни здесь такие. Иногда пользуемся электрогенератором, но это очень дорого. Прикладываю вам три видео. Два из них мои, а третье это репортаж нашего читинского телевидения. После этого репортажа ничего не изменилось. Может хотя бы вы поможете.
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