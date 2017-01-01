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"Очередной косяк": новые фонари в центре Солнечногорска начали мигать и гаснуть (ВИДЕО)

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
12:06
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"Снова наша знаменитая и многострадальная пешеходная зона в центре Солнечногорска отличилась," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.

По словам автора видео, пешеходную зону ремонтировали практически целый год. "Совсем недавно переделали проезжую часть, сняли плитку, вместо нее положили асфальт​, который оказался некачественным. Всё стали переделывать. В конце концов, установили фонарные столбы. Вроде как чудо свершилось - пешеходная зона готова. Но сегодня это чудо закончилось," - рассказывает мобильный репортёр.

Фонари, установленные совсем недавно, стали некорректно работать. "Начали мигать, а некоторые - и вовсе потухли," - пишет местный житель. "Не могут у нас делать по совести, нужно обязательно что-то "попилить". Ну что здесь можно сказать, очередной "косяк"," - заключает мобильный репортёр.

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