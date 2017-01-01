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Холодный день в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:42
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Днём в Москве установилась холодная погода. Небо плотно затянуто тучами. Столбик термометра опустился до -5℃.

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