Американские пожарные устроили огненный флешмоб в честь Дня благодарения
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:37
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- 16
Как видно на этих кадрах, замороженная птица - не очень хорошо сочетается с кипящим маслом, которым иные горе-повара из Соединённых Штатов доверху заливают свои фритюрницы.
В комментариях шутят, пламя получается таким, будто кто-то - начинил этих индеек динамитом. Спалить дом при таком раскладе - проще простого. А уж сильнейшие ожоги - и вовсе гарантированы.
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