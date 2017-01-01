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Главная  /  Репортажи  /  Американские пожарные устроили огненный флешмоб в честь Дня благодарения

Американские пожарные устроили огненный флешмоб в честь Дня благодарения

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:37
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Необычный флешмоб устроили американские пожарные. Которые решили предупредить своих сограждан об опасностях приготовления индейки - на День Благодарения.

Как видно на этих кадрах, замороженная птица - не очень хорошо сочетается с кипящим маслом, которым иные горе-повара из Соединённых Штатов доверху заливают свои фритюрницы.

В комментариях шутят, пламя получается таким, будто кто-то - начинил этих индеек динамитом. Спалить дом при таком раскладе - проще простого. А уж сильнейшие ожоги - и вовсе гарантированы.
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