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Главная  /  Репортажи  /  Двоих рабочих засыпало в котловане землей на Калужском шоссе

Двоих рабочих засыпало в котловане землей на Калужском шоссе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
12:43
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Двое пострадавших в ходе строительных работ на 21 км Калужского шоссе госпитализированы. Об сообщили в пресс-службе компании IKEA. «Пострадали двое сотрудников подрядной организации, занятой на строительстве развязки рядом с «Мега Теплый Стан». Оба рабочих госпитализированы. У одного сломана нога, а другой находится в более тяжелом состоянии». Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что двоих рабочих засыпало во время рытья котлована в районе 21 км Калужского шоссе. На месте работает полиция.

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