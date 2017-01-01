Двоих рабочих засыпало в котловане землей на Калужском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 12:43

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Двое пострадавших в ходе строительных работ на 21 км Калужского шоссе госпитализированы. Об сообщили в пресс-службе компании IKEA. «Пострадали двое сотрудников подрядной организации, занятой на строительстве развязки рядом с «Мега Теплый Стан». Оба рабочих госпитализированы. У одного сломана нога, а другой находится в более тяжелом состоянии». Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что двоих рабочих засыпало во время рытья котлована в районе 21 км Калужского шоссе. На месте работает полиция.