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В США грабители обчистили магазин с помощью тарана

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:18
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Очередное ограбление в голливудском стиле. На этот раз - в штате Алабама.

Злоумышленники на пикапе сначала протаранили витрину супермаркета. Потом, когда поняли, что машина не проезжает в образовавшийся проём, на полном ходу снесли другую пару дверей. И, оказавшись внутри, оперативно стащили набитый деньгами банкомат. Как видно на кадрах, уложили его в кузов и ретировались, оставив после себя разруху.

Сообщается, что машину полицейские нашли достаточно быстро. Вот только - уже пустую. Оказалось, она числилась в угоне.
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