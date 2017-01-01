В США грабители обчистили магазин с помощью тарана
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:18
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Злоумышленники на пикапе сначала протаранили витрину супермаркета. Потом, когда поняли, что машина не проезжает в образовавшийся проём, на полном ходу снесли другую пару дверей. И, оказавшись внутри, оперативно стащили набитый деньгами банкомат. Как видно на кадрах, уложили его в кузов и ретировались, оставив после себя разруху.
Сообщается, что машину полицейские нашли достаточно быстро. Вот только - уже пустую. Оказалось, она числилась в угоне.
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