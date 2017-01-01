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Главная  /  Репортажи  /  Дорожники устроили драку посреди проезжей части в Смоленске

Дорожники устроили драку посреди проезжей части в Смоленске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:01
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В дорожных войнах иногда участвуют не только водители. Но и рабочие. Доказано любительским роликом из Смоленска, где укладка асфальта, как сообщается, обернулась сначала словесным конфликтом, а затем и рукоприкладством.

Один из работяг ударил другого. Тут же подключился ещё один, который лихо напрыгнул на зачинщика драки. Ну а дальше - эмоции, как видно, взяли верх над разумом. Участвовали все. Кто-то пытался разнять дерущихся. Другие размахивали кулаками, а то и вовсе демонстрировали что-то из области смешанных единоборств. Выглядело всё это забавно. А продолжалось - недолго.

К счастью, пустить в ход лопату в голову никому не пришло.
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