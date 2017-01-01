Дорожники устроили драку посреди проезжей части в Смоленске
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:01
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Один из работяг ударил другого. Тут же подключился ещё один, который лихо напрыгнул на зачинщика драки. Ну а дальше - эмоции, как видно, взяли верх над разумом. Участвовали все. Кто-то пытался разнять дерущихся. Другие размахивали кулаками, а то и вовсе демонстрировали что-то из области смешанных единоборств. Выглядело всё это забавно. А продолжалось - недолго.
К счастью, пустить в ход лопату в голову никому не пришло.
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