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Главная  /  Репортажи  /  Под Воронежем рота солдат вытащила из сугроба легковушку

Под Воронежем рота солдат вытащила из сугроба легковушку

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:40
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Чтобы вытащить машину из кювета, нужен УАЗ и пара десятков солдат.

Это кадры из Воронежской области, где прошли мощные снегопады. Машину занесло, она вылетела с дороги. Как сообщается, мимо проезжали военные, и решили помочь: прицепили иномарку за трос к УАЗу, и затем буквально руками вытолкали ее на дорогу. На это им потребовалось всего несколько секунд.

Кажется, можно было и вовсе обойтись без внедорожника, пишут пользователи. И подмечают, что солдаты - молодцы, в беде не бросили.
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