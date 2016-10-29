Под Воронежем рота солдат вытащила из сугроба легковушку
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:40
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Это кадры из Воронежской области, где прошли мощные снегопады. Машину занесло, она вылетела с дороги. Как сообщается, мимо проезжали военные, и решили помочь: прицепили иномарку за трос к УАЗу, и затем буквально руками вытолкали ее на дорогу. На это им потребовалось всего несколько секунд.
Кажется, можно было и вовсе обойтись без внедорожника, пишут пользователи. И подмечают, что солдаты - молодцы, в беде не бросили.
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