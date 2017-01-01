В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Устранение последствий ДТП на 85 км МКАД

Устранение последствий ДТП на 85 км МКАД

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:23
  • 23
  • 1

На внутреней стороне МКАД 85 км. автомобиль не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание авто.

  • 23
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    16:27
    http://www.mskagency.ru/materials/2727331
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
16:42 | Uwis
На арке главного входа ВДНХ начался демонтаж строительных лесов
69 0
15:27 | AlexWinchester
Автомобиль перевернулся в ДТП на МКАД
18 0
15:26 | Sargo
С приходом заморозков в Москве замерзли водоемы, но на лед выходить очень опасно
38 0
22.11 13:13 | Аноним
Чистка отбойников на МКАД от налипшей грязи