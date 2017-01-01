Браслеты с чипами "Тройка" снова можно приобрести на стойках "Живое общение" в метро

Автор: Uwis Дата публикации: 15:25

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Браслеты с чипами "Тройка" снова можно приобрести на стойках "Живое общение" в метро, аж 14 расцветок.