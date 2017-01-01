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Главная  /  Репортажи  /  С приходом заморозков в Москве замерзли водоемы, но на лед выходить очень опасно

С приходом заморозков в Москве замерзли водоемы, но на лед выходить очень опасно

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:26
  • 18
  • 0

С приходом заморозков в Москве замерзли водоемы, но на лед выходить очень опасно!

  • 18
  • 0

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