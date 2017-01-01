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Автомобиль перевернулся в ДТП на МКАД

Автор:
AlexWinchester
Дата публикации:
15:27
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Автомобиль перевернулся в ДТП на МКАД. Сведений о пострадавших нет.

  • 69
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Комментарии (0)

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