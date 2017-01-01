Жители Нефтекамска жалуются на то, что город утонул в пыли (ВИДЕО)

Автор: Аноним Дата публикации: 15:34

41

41 0

41

41 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197386

Жители Нефтекамска жалуются на то, что город утонул в пыли. Так, припаркованный у дороги автомобиль покрылся слоем песка всего за два дня. Об этом рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.По словам автомобилиста, причиной загрязнения города и, в частности, его автомобиля стал песок, с помощью которого коммунальщики борются с гололедицей, посыпая им дороги города. Однако с наступлением хорошей погоды песок не убирают. И Нефтекамск буквально весь покрывается пылью. "Из года в год дороги города остаются неубранными. Жители города дышат этой пылью до самой зимы, - рассказывает автор видео, - а в сухую и ветреную погоду ситуация резко обостряется: в городе поднимаются самые настоящие песчаные бури"."Власти закрывают на ситуацию глаза, а коммунальщики бездействуют. Возможно, если ситуация получит огласку - администрация города обратит внимание на существующую проблему," - пишет мобильный репортёр.