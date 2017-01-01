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Жители Нефтекамска жалуются на то, что город утонул в пыли (ВИДЕО)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
15:34
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Жители Нефтекамска жалуются на то, что город утонул в пыли. Так, припаркованный у дороги автомобиль покрылся слоем песка всего за два дня. Об этом рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

По словам автомобилиста, причиной загрязнения города и, в частности, его автомобиля стал песок, с помощью которого коммунальщики борются с гололедицей, посыпая им дороги города. Однако с наступлением хорошей погоды песок не убирают. И Нефтекамск буквально весь покрывается пылью. "Из года в год дороги города остаются неубранными. Жители города дышат этой пылью до самой зимы, - рассказывает автор видео, - а в сухую и ветреную погоду ситуация резко обостряется: в городе поднимаются самые настоящие песчаные бури".

"Власти закрывают на ситуацию глаза, а коммунальщики бездействуют. Возможно, если ситуация получит огласку - администрация города обратит внимание на существующую проблему," - пишет мобильный репортёр.


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