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Цементовоз рухнул в пропасть на стройке в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:29
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Автоцистерна провалилась в пустоту на строительной площадке в Китае.

Сообщается, что многотонная машина была под завязку наполнена цементом. Как видно на кадрах, водитель медленно и осторожно выруливал с территории площадки. Однако в какой-то момент заднее колесо автоцистерны потеряло опору. Машина накренилась и под тяжестью груза перевернулась на бок. Мгновение - и автомобиль рухнул в пропасть, объехать которую, по-видимому, и пытался рабочий.

Строители, находившиеся рядом с местом ЧП, поспешили убежать подальше, на безопасное расстояние. Что стало с водителем цементовоза - неизвестно.

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