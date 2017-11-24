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Контролер станции МЦК «Кутузовская», принявшая роды у пассажирки в кабинете начальника станции, рассказала подробности

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:50
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Старший контролер станции МЦК «Кутузовская» Елена Пойдюк, принявшая несколько дней назад роды у пассажирки в кабинете начальника станции, рассказала журналистам подробности той нестандартной рабочей смены, а руководитель пресс-центра Московского центрального кольца Надежда Доржиева сообщила, что маме новорожденной девочки будет подарено кольцо с функцией "Тройка" с годовым абонементом.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    16:19
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:11 http://www.mskagency.ru/materials/2727333 24.11.17
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