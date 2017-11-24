Контролер станции МЦК «Кутузовская», принявшая роды у пассажирки в кабинете начальника станции, рассказала подробности
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:50
-
- 15
Старший контролер станции МЦК «Кутузовская» Елена Пойдюк, принявшая несколько дней назад роды у пассажирки в кабинете начальника станции, рассказала журналистам подробности той нестандартной рабочей смены, а руководитель пресс-центра Московского центрального кольца Надежда Доржиева сообщила, что маме новорожденной девочки будет подарено кольцо с функцией "Тройка" с годовым абонементом.
- 15
Комментарии (1)