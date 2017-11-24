Контролер станции МЦК «Кутузовская», принявшая роды у пассажирки в кабинете начальника станции, рассказала подробности

Автор: denis947 Дата публикации: 15:50

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Старший контролер станции МЦК «Кутузовская» Елена Пойдюк, принявшая несколько дней назад роды у пассажирки в кабинете начальника станции, рассказала журналистам подробности той нестандартной рабочей смены, а руководитель пресс-центра Московского центрального кольца Надежда Доржиева сообщила, что маме новорожденной девочки будет подарено кольцо с функцией "Тройка" с годовым абонементом.