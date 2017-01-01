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Главная  /  Репортажи  /  Морозный, но комфортный день для прогулок в центре столицы

Морозный, но комфортный день для прогулок в центре столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:24
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Морозный, но комфортный день для прогулок в центре столицы. Несмотря на мороз, гуляющих людей не мало.

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