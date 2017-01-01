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Главная  /  Репортажи  /  На арке главного входа ВДНХ начался демонтаж строительных лесов

На арке главного входа ВДНХ начался демонтаж строительных лесов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:42
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На арке главного входа ВДНХ начался демонтаж строительных лесов, уже появился золотой сноп.

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