В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Прорыв трубы с горячей водой на Варшавской улице в Санкт-Петербурге

Прорыв трубы с горячей водой на Варшавской улице в Санкт-Петербурге

Автор:
Yana Morozova
Дата публикации:
18:22
  • 21
  • 0

Часть Варшавской улицы затоплена, проезд перекрыт.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

107 0
13:38 | mreportertv
В Китае пешеход дважды обманул смерть
10 0
18:23 | Leobr
"Antifancy" на набережной канала Грибоедова, Санкт-Петербург
67 0
06.11 19:03 | Juronimus
В Екатеринбурге коммунальщики меняли трубы отопления и затопили три квартиры