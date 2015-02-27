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Комментирий Анатолия Чубайса после слушания дела в Черемушкинском суде

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:12
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Комментирий Чубайса после слушания дела в Черемушкинском суде.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал экс-главу корпорации нанотехнологий «Роснанотех» Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате более 220 млн руб., одним из лучших специалистов России в сфере инвестиций, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Черемушкинского районного суда.
  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    19:00
    http://www.mskagency.ru/materials/2727409
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